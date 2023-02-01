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İstanbul merkezli 4 ilde 40 milyon liralık kaçak elektronik operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde kaçak yollarla ülkeye çok sayıda elektronik cihaz sokan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 40 milyon lira değerinde olduğu belirtilen elektronik ürün ele geçirildi

Giriş: 01.02.2023 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
40 milyon liralık kaçak elektronik operasyonu!
DHA

İstanbul merkezli 4 ilde kaçak elektronik cihaz operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurt dışından getirdikleri elektronik malzemeleri piyasaya süren şüpheliler olduğunu belirledi. Çalışmaları derinleştiren polis, 12 şüpheliye ulaştı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen ekipler İstanbul, Ankara, Mersin ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

40 MİLYON TL DEĞERİNDE

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 40 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 13 bin 40 kulaklık, 624 saç şekillendirici, 671 akıllı kol saati, 780 şarj başlığı, 475 su ısıtıcı, 16 akıllı cep telefonu ile 64 bin mouse ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler gümrük müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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