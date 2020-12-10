Mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadın pozitif!

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

40 KADININ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kapuzbaşı Mahallesi'nde halkın ortak kullandığı fırında ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınlardan 40'ının koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi.

280 HANELİ MAHALLEDE 619 KİŞİ YAŞIYOR

İlçedeki jandarma ekipleri, 619 kişinin yaşadığı 280 haneli mahallenin girişinde önlem aldı.