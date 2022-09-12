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40 ilde 499 arsa satışa çıkıyor! TOKİ arsa başvuruları ne zaman yapılacak, hangi illerde? TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler ve taksitleri ne kadar?

40 ilde 499 arsa satışa çıkıyor! TOKİ arsa başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 40 ilde 499 arsa açık artırmayla satışa sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 499 arsa satışı için öenmli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından TOKİ arsa başvuru tarihleri ve şartları gündeme geldi. İşte, TOKİ arsa başvuru şartları, illeri ve taksitleri hakkında merak edilenler...

12.09.2022 - 12:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 40 ilde muhtelif nitelikteki 499 arsanın satışını gerçekleştirecek. TOKİ arsa satışı ile vatandaşa hem yatırım fırsatı sunulurken hem de kendi konutunu inşa etme imkanı sunuluyor. İşte, 2022 TOKİ arsa satışı başvuru şartları, tarihleri ve iller...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ARSA SATIŞI AÇIKLAMASI!

    40 ilde 499 arsa satışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan;

    "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, ‘Ben kendim yapacağım’ diyorsa onlara da ‘Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin’ diyoruz. " ifadelerini kullanmıştı.

  • TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Bakanlığın 40 ilde çevrim içi açık artırmayla satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.

    Arsa satışları KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

  • TOKİ SATIŞA SUNULAN ARSALAR NEREDE?

    Yatırım için sunulan arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

  • AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

    Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

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