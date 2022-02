40 filmlik festival

HABERTURK.COM

Jüri üyeleri arasında Cemal Okan, Derviş Zaim, Yüksel Aksu, Ercan Kesal, Bade İşçil ve Yurdaer Okur gibi sinemanın ve televizyonun duayen isimlerinin bulunduğu TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali, kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon kategorilerinde yarışacak 40 filmle izleyici karşısına çıkacak.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek gösterimler arasında Sami Morhayim’in bu yılın bol ödüllü filmlerinden Susam, Ahmet Toğaç’ın pek çok festivalde gösterilen çalışması Kulak Misafiri, Ramazan Kılıç’ın toplumsal cinsiyet rollerine eleştiri getiren filmi Servis, Enis Manaz’ın biçimsel ve içeriksel olarak dikkat çeken yapımı Kelebek Adam ve genç yönetmen İlayda İşeri’nin Çeşme isimli belgesel filmi bulunuyor.

Festivalde gösterilecek yabancı yapımlar arasında Doug Roland’ın Oscar ödülü adaylığı bulunan filmi Feeling Through, Victor Orozco Ramirez’in pek çok ülkede gösterim hakkı kazanan filmi Revolykus, bu yılın en önemli animasyon filmlerinden The Seine's Tears ve Yallah! gibi eserler bulunuyor.

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nde 3 gün sürecek gösterimlerin ardından ödüller 27 Şubat 2022 tarihinde Four Seasons Hotel’de yapılacak törenle sahiplerini bulacak.