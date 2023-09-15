40 aşçıdan kuru fasulye pişirme teknikleri! Bu püf noktasıyla yapınca parmaklarınızı yiyeceksiniz

Fasulyeyi önceden ıslatın

Kullanacağınız fasulyelerin bir gece önceden ıslatılması, yemeği tadını etkileyecektir. Fasulyelerin daha iyi pişmesi için kuru fasulye ıslatma püf noktası hakkında bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Bu konuda ise fasulyeleri ıslatırken suyun içine bir kaşık ekleyeceğiniz tuz size büyük yardım edecek.

Islatılan fasulyelerin yeniden yıkanması da fasulyede biriken asitleri temizleyecektir. Şayet ıslatılan fasulyeler yıkanmazsa; üzerinde köpükler kalır ve yemeğin tadını etkiler. Tam kıvamında ve tadında bir kuru fasulye yemek için mutlaka yıkamaya önem veriniz.

AŞÇININ SIRRI: Unutmayın! Bir gece önce ıslatılan kuru fasulye soğuk su ile nohut ise kaynamış su ile ıslatılmalıdır. Kuru fasulye soğuk su ile nohut, sıcak su şeklinde ıslatılmalı.