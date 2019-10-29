29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin 4 yıl boyunca tedavisini beraber üstlendiği kaplumbağa, yoğun bir rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşturularak Girne Güzelyalı sahilinden doğal yaşam alanına geri salındı.
İlk muayenede insan kaynaklı darbeler aldığı tespit edilen caretta caretta’nın baş bölgesinde kırıklar bulunuyordu. Ayrıca aldığı darbelerle bir gözü de kör olan Astrid’in baş bölgesinde oluşan açıklıklar kemik yapıştırıcı maddeler kullanılarak özel bir teknikle kapatılmıştı.
Astrid’i uğurlamaya Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre Günsel Haskasap, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat ile yetkililer, Karşıyaka Kaplumbağaları Gözlem Derneği, Doğa İzcileri Grubu, çevre doğayı koruma dernekleri, çevredeki yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar katıldı.
PROF. DR. SUAT GÜNSEL: DUYGU YÜKLÜ BİR GÜN YAŞIYORUZ
Duygu yüklü bir gün yaşadıklarını ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ne kadar doğasever insanlarla dolu olduğunu, buranın ne kadar barış, doğa dostu dolu bir ada olduğunun bir kanıtı bugün. Çok duygu yüklü bir gün. Astrid’i 4 yıl sonra yeniden doğaya, yuvası olan denize uğurladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
KENDİSİNE YARDIM EDENLERE ADETA TEŞEKKÜR ETTİ
Denize bırakılan caretta caretta bir süre sonra geri dönerek adeta kendisine yardım edenlere teşekkür etti. O anlar kameralara yansıdı.
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