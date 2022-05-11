4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, 2017 tarihinden beri silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden aranan Ercan Ç. (43) polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY) suçundan aranan E.H.Ç.'nin Sarıyer'de saklandığı ev belirlendi. Polis eve yaptığı baskında şüpheliyi bulamadı ama aynı suçtan aranan eşi Ercan Ç.'yi gözaltına aldı.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ercan Ç.'nin işlemleri Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüphelinin hakkında aynı eşi gibi silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma suçundan yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

İşlemleri yapıldıktan sonra İstanbul Adliyesine sevk edilen Ercan Ç. tutuklanarak Metris Kapalı cezaevine teslim edildi.