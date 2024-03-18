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        Haberler Magazin 4 yıl sonra yeniden gösterime girecek

        4 yıl sonra yeniden gösterime girecek

        Türkiye'den ayrılarak Paris'te yaşamaya başlayan ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi, 4 yıl aranın ardından tekrar sinemalarda izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:49
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        4 yıl sonra yeniden
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        Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün', 4 yıl sonra yeniden gösterime çıkarılıyor.

        Türkiye'den ayrılıp Paris'te yaşadığı yıllardan esinlenerek çekilen, Gani Rüzgar Şavata’nın yönettiği, 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün', gösterime 5 Nisan'da girecek. Başrolünde Özgür Tüzer’in yer aldığı film, 2020'de 63.230 kişi tarafından izlenmişti.

        'İki Gözüm Ahmet: Sürgün'ünde Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud ve Ekin Nakkaş da rol aldı.

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        #ahmet kaya

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