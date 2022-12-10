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4 yıl önce yaralı bulunan Tigyy, fakültenin maskotu oldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bahçesinde 4 yıl önce yaralı bulunan yönetimin sahiplendiği Tigyy adı verilen kedi, fakültenin maskotu oldu. Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu, "Öğrencilerimden korkanlar vardı ama aştılar, Tigyy'yi çok seviyorlar" dedi

Giriş: 10.12.2022 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL
4 yıl önce yaralı bulunan Tigyy, fakültenin maskotu oldu
4 yıl önce yaralı bulunan Tigyy, fakültenin maskotu oldu
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DHA

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bahçesinde 4 yıl önce bir kedi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı bulundu.

YARALI BULUNDU

DHA'nın haberine göre Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu ve bölüm sekreteri Adile Karslı ile fakülte yönetiminin sahip çıktığı kedi, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

FAKÜLTE YÖNETİMİ SAHİP ÇIKTI

Tigyy adı verilen kedi, o günden sonra fakülteden ayrılmadı. Fakültenin maskotu olan Tigyy, öğrencilerin müzik eğitimi aldığı sınıfları dolaşıyor.

Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu, Tigyy'yi beslemeye özen gösterdiklerini belirterek, "Bir sabah bölüm sekreterimiz Adile Hanım, elinde yaralı, perişan ve ölmek üzere olan bir kediyle odama geldi. Biz yaralı ve aç hayvanları beslemeye çalışıyoruz, onları tedavi ettirmeye uğraşıyoruz. Hiç unutmuyorum, pusetin içinden elimi kavradı.

Ben de 'Bu kediye bakacağız ve iyi edeceğiz' dedim. Şu anda ağzında dişleri yok. Ön iki dişleri hariç hepsi çekildi. O yüzden onu beslemeye çok özen gösteriyoruz. Buraya giriyor, çıkıyor. Bütün öğrencilerimiz ve hocalarımız onu çok seviyor. İlk başta tepki gösteren hocalarımız da oldu ama onlar da alıştılar. Bakım sürecinde benim odamda yaşamak zorundaydı. Öğrencilerimden korkanlar vardı ama şu an bu korkuyu aştılar ve korku yerine sevmeyi seçtiler.

Şu an Tigyy'yi çok seviyorlar. Tigyy, girmek istediği sınıfın kapısını çalıyor. Derste olan hocalar zaten Tigyy'yi tanıyor. Kapıyı açıyorlar, giriyor geziyor, çıkmak istediği zaman da kapının önüne gelip miyavlıyor" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİN STRESİNİ ALIYOR"

Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayna İsababayeva da "Tigyy'yi gördüğümüz için çok mutluyuz. Çünkü hem bizleri hem öğrencileri çok rahatlatıyor. Sınavlara bile giriyor. Öğrencilerin stresini alıyor. Tigyy, okula girip çıkarken bize selam verip uğurluyor. Masalarımıza çıkıyor ve bana yardımcı oluyor. Tigyy burada bizimle olduğu için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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