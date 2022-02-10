4 yıl önce abisi öldürüldü, 3 aydır haber yok!

İHA

Afyonkarahisar'da yaklaşık 3 ay önce bir anda ortadan kaybolduğu belirtilen 22 yaşındaki gencin izine rastlanmadı.

Bolvadin ilçesi Dişli beldesi Yukarı Mahalle Çoban Sokak'ta yaşayan Adem Sağlam, yaklaşık 3 ay önce bir anda ortadan kayboldu. Kaybolan kardeşinin eve döneceği umudu ile bekleyen ağabey Ali Sağlam, kardeşi geri gelmeyince bir hafta önce akrabaları ile birlikte jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu.

AĞABEYİ 4 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine güvenlik güçleri Sağlam’ın bulunması için çalışma başlatırken, sürdürülen arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı. Kardeşinin hayatından endişe ettiğini belirten Ali Sağlam, "Kardeşimin bulunması için yetkililerden yardım istiyorum. Kardeşim bir an önce ortaya çıksın" dedi.

Bu arada, kaybolan gencin 24 yaşındaki ağabeyi Yusuf Sağlam'ın da yaklaşık 4 yıl önce öldürüldüğü ve cansız bedeninin bir kuyuda bulunduğu öğrenildi.