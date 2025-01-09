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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 yaşındaki Yusuf Murat’ı anneannesi mi öldürdü? | Son dakika haberleri

        4 yaşındaki Yusuf Murat’ı anneannesi mi öldürdü?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de kan donduran bir olay yaşandı. Programa katılan baba Emre Can, "4 yaşındaki küçük oğlum, anne ve anneannesinin ihmali sonucu öldü" deyince stüdyo buz kesti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 21:52 Güncelleme: 09.01.2025 - 21:52
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        4 yaşındaki Yusuf Murat'ı anneannesi mi öldürdü?
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        Yusuf Murat’ın anneannesiyle kalırken, sobalı evde yalnız bırakılıp can vermesi ses getirdi. Stüdyoya, ölümün yaşandığı süreçte Antalya’da olan anne Özlem de geldi. Stüdyodaki anne Özlem, baba Emre Can ve canlı yayına bağlanan anneanne Hanife çok sert yüzleşti.

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        Anneannenin çelişkili cevapları sonrası oklar Hanife’ye yöneldi. Hanife “O zaman çocuklarına kendileri baksalardı. Benim vicdanım rahat” dedi.

        Öte yandan anne Özlem, morgda oğlunu gördüğünde üzerindeki kıyafetin yanık olmadığını söyledi. Yangın çıkan bir evde kıyafet nasıl sağlam kalmıştı? Konuşulanlar sonrası anneanne yayını terk etti.

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