4 yaşındaki Yusuf Murat’ı anneannesi mi öldürdü?

Yusuf Murat’ın anneannesiyle kalırken, sobalı evde yalnız bırakılıp can vermesi ses getirdi. Stüdyoya, ölümün yaşandığı süreçte Antalya’da olan anne Özlem de geldi. Stüdyodaki anne Özlem, baba Emre Can ve canlı yayına bağlanan anneanne Hanife çok sert yüzleşti.

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CİNAYETE KAZA SÜSÜ MÜ VERİLDİ? ANNEANNE YAYINI TERK ETTİ

Anneannenin çelişkili cevapları sonrası oklar Hanife’ye yöneldi. Hanife “O zaman çocuklarına kendileri baksalardı. Benim vicdanım rahat” dedi.

Öte yandan anne Özlem, morgda oğlunu gördüğünde üzerindeki kıyafetin yanık olmadığını söyledi. Yangın çıkan bir evde kıyafet nasıl sağlam kalmıştı? Konuşulanlar sonrası anneanne yayını terk etti.