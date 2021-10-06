4 yaşındaki Merve kamyon kurbanı

İHA

Feci kaza, Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyü Şangirik mezrasında yaşandı. İHA'nın haberine göre, mezraya yük taşıyan kamyon, dönüş yolunda yol üzerinde olan 4 yaşındaki Merve Çelik'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun arka tekerlekleri altında kalan Merve, ezilerek kaza yerinde can verdi.

KAMYON ŞOFÖRÜ JANDARMAYA TESLİM OLDU

Yakınlarının haber vermesi üzerine kazanın yaşandığı Şangirik mezrasına giden ambulans ile Sason Devlet Hastanesi'ne getirilen küçük Merve'nin cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Merve'nin ölümünü duyan ailesi ve yakınları hastaneye akın etti. Kazaya karışan kamyon şoförü, jandarma ekiplerine teslim olurken, kaza ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi.