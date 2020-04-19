4 yaşındaki Hayrunnisa'nın iyi olacağı günün umuduyla yaşıyorlar - AYDIN

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ata Mahallesi'nde yaşayan Nur Mukaddes (30) ve Yasin Uzdu (35) çiftinin iki çocuğundan biri olan Hayrunnisa, geçen yıl rahatsızlanınca kentteki özel hastaneye götürüldü.Lösemi hastası olabileceği belirtilen Hayrunnisa'ya sevk edildiği Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Çocuk Onkoloji Hastanesinde nöroblastom tanısı konuldu.Yaklaşık bir yıl aldığı kemoterapiye olumlu yanıt veren Hayrunnisa, nükseden ve beynine sıçrayan tümörle yeniden tedavi altına alındı.Kızının iyileşmesi için elinden geleni yapmaya çalıştığını anlatan baba Yasin Uzdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek isteğinin evladının sağlığına kavuşması olduğunu belirtti.Hastalığın riskli boyuta ulaşmasından dolayı doktorların tedavide etkili olabilen bir ilacı önerdiğini dile getiren Uzdu, bu ilacı karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi.Uzdu, şöyle konuştu:"Aydın Valiliğinin onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Doktorlar, bunu almamız gerektiğini, kemoterapinin yanında, tümörü küçültmeye yarayan ilaçların yanında çözüm olarak bunu önerdiler. Yalnız çok pahalı bir ilaç. Kutusu yaklaşık 10 bin avro ve bunu ayda 4 kez kullanmamız gerektiğini söylediler. Bu da ayda yaklaşık 40 bin avro yapıyor. Şu an öngörülen bizim bu ilacı en az bir yıl kullanmamız gerekiyor. Bu süre daha da uzayabilir.Bu ilacı alabilmek için elimizde ne varsa satılığa çıkarttık. Hayrunnisa'nın bir an önce bu ilacı alması lazım. Çok kaybedecek vakti yok. Onun iyi olma ihtimali var. Bir umut kapısı araladılar bizim için. Her çocuk gibi yaşama hakkının olduğunu düşünüyorum. Bunun için bir baba ve anne olarak elimizden geleni yapıyoruz."Anne Nur Mukaddes Uzdu da yaşadıkları sürecin çok zor olduğunu, kızının tedavisi için destek beklediklerini dile getirdi.
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