Olay, 12 Kasım 2019'da, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst kattaki dairede oturan Emine-Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, pencereden düştü. Ağır yaralanan Fatma Nur, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un düştüğü anlar, bina yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Başlatılan soruşturmada; 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da pencereden düşerek, hayatını kaybettiği, anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Havuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Havuz, ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek, “Kızım film izliyordu, ben ellerimi yıkıyordum. Geri döndüğümde cam açıktı. Aşağıda çocuğu gördüm. Camda çocuk kilidi vardı. Nasıl açmış, bilmiyorum. İlk çocuğum da camdan düşmüştü, onun da nasıl düştüğünü bilmiyorum. Çocuğumun mezarını özlüyorum, ceza almak istemiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.
'TAHLİYEME KARAR VERİLSİN'
Hakkında ‘altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Emine Havuz'un, Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmadaki savunmasında Havuz, “Mahkemenin uzamasını istemiyorum, tahliyeme karar verilsin” dedi.
Tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, Emine Havuz’un tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan talep edilen raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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