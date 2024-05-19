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        Haberler Gündem Güncel 4 yaşındaki çocuk 8. kattan düştü

        4 yaşındaki çocuk 8. kattan düştü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, 8. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerinde fenalaşan baba ile anneye sağlık ekipleri müdahale etti.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 17:09 Güncelleme: 19.05.2024 - 17:09
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        4 yaşındaki çocuk 8. kattan düştü
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        Denizli Pamukkale'de pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Feci olay, Karşıyaka Mahallesi 2446/3 Sokak'taki 14 katlı apartmanda meydana geldi.

        Apartmanın 8. katında ailesiyle yaşayan Umut Çelik, pencereden zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

        Oğlunun cansız bedenini görmek isteyen anne Çiçek Çelik’in feryadı ise yürekleri dağladı. Polis ekipleri ve aile üyeleri acılı anneyi güçlükle sakinleştirdiği görüldü.

        Acılı haberi alarak işyerinden gelen baba Veli Çelik’i ise aile üyeleri sakinleştirmeye çalıştı. Minik Umut’un 3 çocuğu olan Çelik ailesinin ortanca oğulları olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #çocuk
        #denizli pamukkale
        #pencereden düşen çocuk
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