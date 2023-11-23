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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4'üncü kattan düşen kadın öldü

        Ardahan'da akademisyenin eşi 4'üncü kattan düştü

        Ardahan'da oturdukları lojmanın 4'üncü katındaki evlerinin camını silen kadın, dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan akademisyenin eşi, hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 18:13 Güncelleme: 23.11.2023 - 18:13
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        Akademisyenin eşi 4. kattan düştü
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        Ardahan'da 4'üncü kattan düşen kadın, hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Ardahan Üniversitesi lojmanlarında oturan bir akademisyenin eşi 2 çocuk annesi Z.D. (40), 4'üncü kattaki evlerinin camını temizlerken dengesini kaybederek zemine düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik birimleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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