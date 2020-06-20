"4. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması"nın sonuçları açıklandı

"Bağımlıklıklar Mücadelenin 100. yılında Sağlıklı Yaşamın Önemi" ana temasıya bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.
Yeşilay tarafından alkol, uyuşturucu madde, tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek ve bu konuda düşünmelerini sağlamak amacıyla düzenlene yarışmanın ödül töreni, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.
- Yarışmaya bu yıl 55 ülkeden 479 karikatürist başvuru yaptı
Yarışmaya bu yıl 55 ülkeden 479 karikatürist, 908 eser ile başvuru yaptı. Kazananların 24 Şubat'ta belirlendiği yarışmada birincilik ödülünü Türkiye'den Fethi Gürcan Mermertaş, ikincilik ödülünü Rusya'dan Vladimir Nenashev ve üçüncülük ödülünü Türkiye'den Faruk Düz aldı.
Yarışma kapsamında verilen başarı ödüllerine Endonezya'dan Jitet Kustana, Türkiye'den Kürşat Zaman ve İran'dan Hamid Ghalijari değer görüldü. Yarışmada ayrıca "Mazhar Osman Ödülü"ne Ahmet Öztürk Levent, "100. Yıl Özel Ödülü"ne ise Hakkı Uslu seçildi.
Ödül töreninde konuşma yapan Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri karikatür yarışmasından bekledikleri sonuçları aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Karikatür bazen bir resimden ya da şekilden ibaret değildir. Bu resim ve şekil birçok anlam ifade eder. Bu nedenle özellikle gençlerin ve çocukların karikatüre olan ilgisi de bizim açımızdan çok değerlidir. Bu yarışmaya gelen her eser de bizim için çok kıymetlidir ve biz bunların doğru mesajlarını tü insanlığa ulaştırmaya çalışıyoruz."
- "Yarışmamıza her yıl artan oranlarla katılım sürmekte"
Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı aynı zamanda yarışmanın jüri üyesi Prof. Dr. Peyami Çelikcan da yarışmanın ilk yıllarında bağımlılık gibi ciddi bir sorunu karikatürün mizahi diliyle buluşturma konusunda bazı endişelerinin olduğunu söyledi.
Çelikcan, yarışmanın çağrısını yaptıktan sonra onlarca ülkeden yüzlerce karikatüristin katıldığını aktararak, "Yarışmaya gösterilen ilgi kadar, karikatürlerin kalitesi de bizleri çok cesaretlendirdi. Yarışmaya katılan bütün karikatürleri, sergi yoluyla, kataloglar basarak, gazetelerde kullanarak, Yeşilçay'ın bütün çalışmalarında kaliteli bir şekilde değerlendirdik." diye konuştu.
Bugüne kadar yarışmaya katılan eserleri Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve ABD'de sergilediklerine işaret eden Çelikcan, "Karikatürleri bu şekilde etkin kullanmamızın bir yansıması olarak 4 yıldır yarışmamıza her yıl artan oranlarla katılım sürmekte." ifadesini kullandı.
Törende ayrıca Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık bir konuşma yaptı. Yarışma katılan eserler, aynı zamanda "www.yesilay.org.tr" adresinde yer alan sanal sergi ile görülebilecek.
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