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        Haberler Gündem Güncel 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı | Son dakika haberleri

        Adana'da 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı

        Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı. Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyuma, 9 ülkeden 13 sanatçı katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:56 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:56
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        4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı
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        Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı.

        YAZAR ORHAN KEMAL'E İTHAF EDİLDİ

        Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve yazar Orhan Kemal'e ithaf edilen "Bereketli Topraklar Üzerinde Renkli Dönüşümler" temalı sempozyum, Mutfak Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

        9 ÜLKEDEN 13 SANATÇI

        Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyuma, 9 ülkeden 13 sanatçı katıldı.

        ESERLER SERGİLENECEK

        Mozaik sanatçılarının yapımını tamamlayacağı eserler, 21 Eylül'de Büyükşehir Belediyesi'nde sergilenecek.

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        #yerel haberler
        #Adana Büyükşehir Belediyesi
        #uluslararası mozaik sempozyumu
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