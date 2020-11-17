4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 26-28 Kasım'da çevrim içi yapılacak

KADEM'den yapılan açıklamada, her iki yılda bir düzenlenen zirvenin dördüncüsünün bu yıl Türkiye'nin ilk kamu katılım finans kuruluşu Ziraat Katılım'ın ana sponsorluğunda dijital platformda gerçekleştirileceği belirtildi.
KADEM'in geçmiş yıllarda yapılan zirvelerde siyaset ve tema özelinde önemli isimleri ağırladığı hatırlatılan açıklamada, bu seneki zirvede dünyaca ünlü yazarlar, psikologlar, akademisyenler, araştırmacılar, aktivistler ve gazetecilerin dijitalin insan hayatına etkisini anlatacağı aktarıldı.
Zirvenin "www.kadinveadaletzirvesi.org" adresinden takip edilebileceği bildirilen açıklamada, 6 panelin düzenleneceği ve 30 konuşmacının yer alacağı zirvenin, Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz'ın mini konseriyle son bulacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşüne yer verilen KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle her alanda hızla dijitalleşmenin başladığını anlattı.
Geçmişte olduğu gibi bu yıl da zirvede aile yapısının konuşulacağını ve dijitalin aile yapısına etkilerinin tartışılacağını aktaran Gümrükçüoğlu, "Zirvemizde üç ana soruyu da masaya yatıracağız. Birincisi 'Dijital dünyanın insanlığa hizmet etmesini nasıl sağlarız?' sorusu olacak. 'Dijital çağda toplumsal hayatın yeni pratikleri geleceği nasıl şekillendirecek?' ve 'Dijital çağda manevi değerlerimizi ve kültürel dokumuzu korumak için neler yapmalıyız?' sorularına da cevap arayacağız." ifadelerine yer verdi.
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