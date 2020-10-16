4. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi başladı - MUĞLA

AA

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Ulusoy, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, tarihi rolü ve misyonunun olduğunu söyledi.Bunu gerçekleştirirken Türkiye'nin en büyük dayanağının geçmişinden, ecdadından aldığı manevi güç olduğunu vurgulayan Ulusoy, "Bu bizim için çok değerli ve önemlidir. Biz bütün halinde dünyada mazlum milletlerin de sözcüsüyüz. Aynı zamanda kendi içerimizdeki sorunlarımızı da çözebilecek güçte bir ülkeyiz." dedi.

Ulusoy, dünyanın neresinde bir mazlum, gariban, eziyet gören varsa Türkiye'nin orada olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bilinçle hareket etmek durumundayız. Dış politika konusunda yapılan adımlar göstermiştir ki Türkiye artık eskiden anlatıldığı gibi, 'Masada oyun kuruluyor, Türkiye'de bu oyunun bir parçası, bir figüranı gibi gösterilmeye çalışılıyor.' şeklindeki algıyı yıkmıştır. Türkiye artık oyun bozan, hatta oyun kuran bir ülke pozisyonuna gelmiştir. Bu sorumlulukla birlikte bizler de gerek iç, gerekse dış politikada, eğitim ve sağlıkta her yerde bu beraberliği sağlayabilmemiz lazım. CanMuğla'da düzenlenen 4. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Bodrum ilçesindeki bir otelde başladı. Azerbaycan bizim bir parçamızdır. Türkiye'nin tarihi gücü geçmişten, ecdadından aldığı emanetleri devam ettirmekle yerine getirilir. Biz bu emanete sahip çıkıp, Türk Devletini daha ileriye götürmekle mükellefiz. Azerbaycan verdiği mücadelede yalnız değildir, tek değildir."

Kosova, Bosna Hersek, Azerbaycan, Filistin, Kazakistan, Malezya ve Türkiye'den 270'in üzerinde akademisyenin yüz yüze ve online olarak katıldığı, gündeme dair konuların yanı sıra tarih, hukuk, coğrafya, edebiyat, güzel sanatlar ve eğitim bilimleri başta olmak üzere bir çok konunun tartışıldığı kongre, 18 Ekim'de sona erecek.