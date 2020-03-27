4 ülkeye kitap bağışladık

Kültür ve Turizm Bakanlığı, mübadele ve bağış çalışmalarında 4 ülkeye 2.283 kitap bağışladı.

Kazakistan Milli Kütüphanesi Türkiye Köşesi: 1.763

Azerbaycan Milli Kütüphanesi: 70

Macaristan Milli Kütüphanesi: 200

İran Milli Kütüphanesi: 250

TOPLAM BAĞIŞ: 2.283

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