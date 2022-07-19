İngiltere'de 4. turun galibi de Rishi Sunak

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için yarışan milletvekillerinden göçmen kökenli Rishi Sunak 4. turdan da zaferle çıktı.

4 TURDAN DA ÖNDE ÇIKTI

Ülkede 13 Temmuz'da yapılan ve en az 30 vekilin oyunun alınması gereken ilk tur seçiminde eski Bakan Sunak 88 ile en fazla milletvekilinden oy alan aday olurken Mordaunt 67, Truss 50, Badenoch 40, Tugendhat 37 ve Braverman 32 oy aldı. Sunak'ın istifasının ardından yerine atanan Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ile eski sağlık bakanlarından Jeremy Hunt ise ilk turda 30 oy barajını geçemeyerek elendi.

İkinci turda ise Hint asıllı Sunak 101 ile en fazla oy alan aday olurken Mordaunt 83, Truss 64, Badenoch 49, Tugendhat 32 oy aldı. Braverman ise 30 oy barajının altında kalarak 27 oyla liderlik yarışına veda etti.

Sunak dün yapılan 3 tur seçiminde 115, Mordaunt 82, Truss 71, Badenoch 58, Tugendhat 31 oy aldı. Tugendhat bu turda en az oyu aldığı için elendi.

Bugün gerçekleşesen son turda ise Sunak 118 oy alırken, kendisinin en büyük rakibi olan Penny Mordaunt 92 oy, Liz Truss 86 oy, Kemi Badenoch ise 59 oy aldı. En az oyu alan Badenoch de böylelikle elenmiş oldu.

Gerçekleşirse Rishi Sunak İngiltere Başbakanı olan ilk Hint kökenli kişi olacak.

RISHI SUNAK KİMDİR?

İngiltere'nin Southhampton bölgesinde Hintli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rishi Sunak, eczacı bir annenin ve pratisyen hekim bir babanın oğludur.

Oxford ve Stanford mezunu olan Sunak, Infosys'in kurucu ortağı ve Hindistan'ın en zenginlerinden Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murty ile evlidir. 2009 yılında evlenen çiftin Anoushka ve Krishna adında iki kızı var.

SUNAK'IN İNGİLİZ SİYASETİNE ADIM ATMASI

Sunak; Yorkshire, Richmond'dan seçildikten sonra ilk olarak 2015 yılında Parlamento Üyesi (milletvekili) oldu. Muhafazakar Parti'nin saflarında hızla yükseldi ve 'Brexit' çağrılarını destekledi. Sunak, Johnson'ın 'AB'den ayrılma' kampanyası sırasında destekçileri arasındaydı.

Şubat 2020'de İngiltere'nin en önemli mevkilerinden Maliye Bakanlığı'na atandığında tarih yarattı.

Sunak, Birleşik Krallık'ta toplu işsizliği önlediği bildirilen bir iş programını da içeren ekonomi paketiyle COVID-19 salgını sırasında popüler oldu.

Ancak varlıklı bir Hint aileden gelen eşinin İngiltere'de vergi ödememesiyle ilgili tartışmalar ve salgın sırasında tecrit kurallarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırılması itibarını zedeledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) destek veren Sunak, ekonomi politikası ve Johnson'ın vergileri daha hızlı düşürme isteği konusundaki gerginliklere rağmen ona sadık kaldı. Ancak Johnson'la ilişkisi, Sunak'ın yakın müttefiki ve eski kabine arkadaşı eski sağlık bakanı Sajid Javid ile birlikte istifa etmesiyle bozuldu.

Sunak istifa mektubunda "kamuoyu haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor" dedi. Sunak istifa mektubunda ayrıca ekonomi konusundaki gerginliklere de değinerek Başbakan'la yaklaşımlarının "temelde çok farklı" hale geldiğini söyledi. Sunak ve Javid'in istifası bakanların peş peşe görevi bırakmasını tetikledi ve Johnson hükümetinin çöküşünü hızlandırdı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.