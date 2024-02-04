Cumartesi günü reyting sonuçları AB ve total 4 Şubat reyting sıralaması
Reyting sonuçları 4 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı zirve yarışında rakiplerini geride bıraktı. Öte yandan İnci Taneleri de tekrar bölümüyle yeniden reyting yarışında boy gösterdi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 4 Şubat reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
Giriş: 04.02.2024 - 09:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 09:08
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Reyting sonuçları 3 Şubat Cumartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cumartesi akşamı ekrana gelen Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 3 Şubat reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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3 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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3 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI
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Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer