4 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Aziz, Yalnız Kurt, Arka Sokaklar gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Henüz güncel sonuçlar açıklanmadı. Açıklandığında en kısa süre içerisinde sizlerle paylaşacağız.