Kanser, dünyada ikinci önde gelen ölüm nedeni. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, dünya çapında her beş erkekten birinin ve altı kadından birinin yaşamları boyunca kansere yakalanacağını ve sekiz erkekten birinin ve on bir kadından birinin hayatını kaybedeceğini tahmin ediyor. Her yıl yaklaşık 19.5 milyon kişiye kanser tanısı konulurken, meme kanseri en sık görülen türlerin başında geliyor. Kansere karşı farkındalık yaratmak amacıyla, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından 2000 yılından beri ‘4 Şubat Dünya Kanser Günü’ olarak ilan edilmiştir.