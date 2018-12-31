Trabzon Valiliği önünde toplanıp, 2. etap için hazırlıklarını tamamlayan sporcuları uğurlamaya, vali yardımcısı Ayhan Durmuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve diğer yetkililer katıldı.

Atilla Bisiklet Takımı'nın kurucusu ve kaptanı Atilla Atay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce düzenledikleri etkinliklerde İstanbul'dan başlayarak Kars'a ulaştıklarını belirterek, sponsorları AKSA'nın isteği üzerine bu yıl Ordu'dan start alarak Trabzon'a geldiklerini söyledi.

Bisiklet turunu, Sarıkamış şehitleri için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini ifade eden Atay, "Sarıkamış şehitleri için bir nebze katkımız varsa, bundan minnettar oluruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda 12 sporcu ve 5 lojistik yardımcı bulunduğunu kaydeden Atay, şöyle devam etti:

"Toplam 17 kişilik ekiple yola çıktık. İlk etap Ordu-Trabzon, 2. etabımız Trabzon-Rize, 3. etabımız Rize-Hopa, 4. etabımız Hopa-Artvin, 5. etabımız Artvin-Ardahan, 6. etabımız Ardahan-Kars ve 7. etabımız Kars-Sarıkamış olmak üzere, turumuz 7 bölümden oluşuyor. Kış şartlarına uygun giyinerek tedbirlerimizi aldık. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde dağ bisikletlerimizle yola devam edeceğiz."

Kars'a 4 Ocak'ta girmeyi planladıklarını belirten Atay, 5 Ocak'ta ise resmi törenlere katılacaklarını, geçtikleri illerden aldıkları toprakları da Sarıkamış'taki şehitliğe bırakacaklarını aktardı.

Atay, günde ortalama 110 kilometre yol geçip, toplamda 650 kilometre mesafe kat edeceklerini sözlerine ekledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk tarafından etabın startının verilmesiyle sporcular, Rize'ye doğru pedal çevirmeye başladı.