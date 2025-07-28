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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 saat sonra cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Kızılırmak'ta kaybolan gencin cansız bedeni 4 saat sonra bulundu

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren Ahmet Şimşek kayboldu. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, 4 saat sonra 4 çocuk babası Şimşek'in cansız bedenine ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:41 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:41
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        4 saat sonra cansız bedeni bulundu
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde saat 12.00 sıralarında serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren Ahmet Şimşek (28) kayboldu. Evli ve 4 çocuk babası Ahmet Şimşek'in yakınlarının ihbarıyla olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şimşek'in bulunması için çalışma başlattı.

        Görgü tanığı Ali Karagöz, "Nehirde serinlemek için kardeşi ile birlikte yüzüyorlardı. Bir anda bağırtı duyduk. Baktım, ikisi birlikte gidiyordu. Birine yetişip, onu çıkardım ama diğerine yetişemedim. Ahmet suyun içinde kaybolup gitti" dedi.

        Ekiplerin çalışmasında Ahmet Şimşek'in 4 saat sonra cansız bedeni bulundu. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Şimşek'in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Nevşehir Haberleri
        #Avanos
        #Son dakika haberler
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