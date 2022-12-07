4 polisi yaralayan zanlı ölü ele geçirildi!

Mersin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 4010 Sokak'ta ikamet eden Eray Arık'ın (45), evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.
ATEŞ AÇTI 4 POLİS YARALANDI
AA'da yer alan habere göre olay yerine giden ekiplerin uyarıda bulunduğu zanlı, ateş ettiği 4 polis memurunu yaraladı.
"TESLİM OL" ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK
Takviye için sevk edilen polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirilen Arık, hayatını kaybetti.
YARALI POLİSLER TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.