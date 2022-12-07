4 polisi yaralayan zanlı ölü ele geçirildi!

Mersin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 4010 Sokak'ta ikamet eden Eray Arık'ın (45), evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

AA'da yer alan habere göre olay yerine giden ekiplerin uyarıda bulunduğu zanlı, ateş ettiği 4 polis memurunu yaraladı.