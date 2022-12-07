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4 polisi yaralayan zanlı ölü ele geçirildi!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan ve kendisini engellemeye çalışan 4 polisi yaralayan şüpheli 45 yaşındaki Eray Arık etkisiz hale getirildi

Giriş: 07.12.2022 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: 4 polisi yaralayan zanlı ölü ele geçirildi!
4 polisi yaralayan zanlı ölü ele geçirildi!
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İHA

Mersin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 4010 Sokak'ta ikamet eden Eray Arık'ın (45), evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

ATEŞ AÇTI 4 POLİS YARALANDI

AA'da yer alan habere göre olay yerine giden ekiplerin uyarıda bulunduğu zanlı, ateş ettiği 4 polis memurunu yaraladı.

"TESLİM OL" ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK

Takviye için sevk edilen polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirilen Arık, hayatını kaybetti.

YARALI POLİSLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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