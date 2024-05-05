4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor" ifadelerine yer verildi.