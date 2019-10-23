23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'nın harika lezzetlerinden sayılan 4 peynirli gnocchi tarifi, misafir ağırlayacak olan vatandaşlar tarafından araştırılan bir yemek. Gnocchi kelimesi İtalyanca ‘nocchio’ yani budak veya ‘nocca’ parmak eklemi olduğunu biliyor muydunuz? Gnocchi aperatif veya çorbaya alternatif olarak tüketilir. 4 peynirli Gnocchi erimiş tereyağı sos eşliğinde sunulur. Bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ederim.
4 peynirli gnocchi için gereken malzemeler:
400 gr De Cecco Gnocchi
50 gr gorgonzola (alternatif olarak Danish Blue) peynir
50 gr mozarella
50 gr fontal (fontina) peyniri
100 gr grana padano
600 cl şekersiz krema
200 gr süt
30 gr tereyağı
Tuz ve karabiber
4 Peynirli Gnocchi Yapılışı:
Büyük bir tencerede su kaynatın.
Bu tencerenin üstüne daha ufak bir tencereyi kaynayan suya değmeyecek şekilde yerleştirin.
Krema ve sütü üstteki ufak tencereye koyup yerleştirin ve 10 dakika kaynatın.
Üste çıkan yağı alın ve kaynama sırasında karıştırmayın.
Ayrı bir tencereye krema, gorgonzola, mozarella ve fontal peynirlerini koyun. Peynirler eriyinceye kadar orta harlı ateş üzerinde karıştırın.
Gnocchi pişirmek için ayrı bir tencerede 2 litre su kaynatın ve içine 1 tatlı kaşığı tuz atın.
Gnocchi’leri de bu suya ekledikten sonra 4-5 dakika pişirin.
Gnocchi’ler suyun üzerine çıktığında pişmiş demektir.
Gnocchi’leri süzdükten sonra sosa ilave edin.
Sosunu çektirdikten sonra parmesan peyniri ilave ederek seviş yapın.
Püf noktası:
Gnocchileri gereğinden fazla haşlamamaya özen gösterin.
Hamurlaşırsa yemeğiniz istediğiniz gibi güzel olmaz.
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