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Haberler Yaşam Sayısal Loto 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı:

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta! Çekilişe saatler kaldı!

Haftada 3 kez gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto bugün yapılacak olan çekilişine saatler kaldı. Sisal Şans tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte şans oyunları meraklıları konu hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Çılgın Sayısal Loto hakkında merak edilenler...

Giriş: 04.01.2023 - 18:34 | Güncelleme: ABONE OL
4 Ocak Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı:
Çılgın Sayısal Loto bugün çekilecek!
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Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştiriliyor. 4 Ocak Çarşamba günü için çekilecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

4 OCAK ÇILGIN SAYILSAL LOTO SONUÇLARI

Haftada 3 kez gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş 21.30'da tamamlandığında haberimizin içeriğini güncelleyeceğiz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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