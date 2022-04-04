Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak yayınlıyor. İşte 4 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER - 4 NİSAN
4 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2022.04.04 07:54:57 38.7473 40.0255 5.0 -.- 2.2 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.04.04 07:16:06 37.0150 28.2897 31.4 -.- 1.1 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.04.04 07:04:29 36.9562 27.6468 12.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.04 05:57:38 37.0835 28.3495 8.6 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.04 05:36:01 36.9432 27.6743 2.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.04 03:58:23 37.0498 26.6308 5.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.04.04 03:39:39 37.8878 37.7640 8.0 -.- 1.6 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2022.04.04 03:37:38 36.5358 25.5957 20.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.04 03:35:32 39.6878 26.0573 9.3 -.- 1.6 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.04 03:24:20 37.0748 28.3985 4.6 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.04 03:18:11 40.7088 31.5095 10.0 -.- 1.7 -.- GOLKOY-(BOLU) İlksel
2022.04.04 03:09:27 38.1128 38.4228 5.8 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2022.04.04 03:01:17 37.0700 28.3880 13.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.04 02:45:30 37.0893 28.4123 10.3 -.- 1.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.04 02:42:29 35.8473 29.2148 18.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.04 00:57:37 36.3797 28.7097 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.04 00:54:17 36.3862 28.7103 1.1 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.04 00:06:33 40.8892 31.6218 23.6 -.- 1.6 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!