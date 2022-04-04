4 Nisan 22 Ayar bilezik alış ve satış fiyatları 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Haftanın ilk iş gününde 4 Nisan Pazartesi günü 22 ayar bilezik fiyatları merak ediliyor. Peki, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar? İşte 4 Nisan günü 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı!

4 NİSAN ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

Gün içerisinde %-0,55 düşüş yaşayan 22 ayar bilezik fiyatının serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da alış satış fiyatı ile ilgili güncel rakamları şöyle;

ALIŞ: 824,50

SATIŞ: 850,63

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