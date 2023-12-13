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        Haberler Yaşam 4. Murad Bağdat seferi sırasında inşa ettirdi

        4. Murad Bağdat seferi sırasında inşa ettirdi

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 1638 yılında 4. Murad tarafından inşa edilen ve asırlardır ayakta kalan hamam, tarihi dokusuyla kendine hayran bırakıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:06 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:06
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          Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Osmanlı padişahı 4. Murad'ın 1638'de çıktığı Bağdat seferi sırasında yaptırdığı hamam, 385 yıldır tarihe tanıklık ediyor.

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          Yaklaşık 4 asırdır yıllara meydan okuyan hamam tarihi dokusu ile kendisine hayran bırakıyor.

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          Çevresine inşa edilen yapılar sebebiyle görünmez hale gelen tarihi hamam, restore edilmeyi bekliyor.

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          Tarihi hamamı ziyaret eden üniversite öğrencisi Yıldız Yeşil, “Ben Çerkeş ilçesinde üniversite öğrencisiyim. 4. Murad'ın 1638 yılında çıktığı Bağdat seferi sırasında yaptırdığı ve Çerkeş meydanında bulunan hamam, tarihi yapısıyla ve eski taşlarıyla ilçe merkezine tarihi bir doku katıyor.

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          Ben de öğrenci olarak üniversitemin yanında böyle güzel bir eserin olmasından mutluluk duyuyorum. Umarım bir an önce restore edilip turistleri ağırlayan güzel bir yer olur” diye konuştu.

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