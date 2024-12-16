4 milyon TL'lik soruyu yapay zeka bile çözemedi
İngiltere'deki yarışmada 4 milyon TL ödüllü bir soru sosyal medyada gündeme oturdu. O soruda "100 kişilik bir odada %99'u solak. Bu oranı %98'e düşürmek için kaç solak çıkmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Giriş: 16.12.2024 - 22:22 Güncelleme: 16.12.2024 - 22:22
İngiltere’deki yarışmada 4 milyon TL ödüllü bir soru sosyal medyada gündeme oturdu.
O soruda “100 kişilik bir odada %99’u solak. Bu oranı %98’e düşürmek için kaç solak çıkmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
İşin ilginci sorunun cevabını ilk anda yapay zeka bile bilemedi. Cevap “50 kişi” olacakken yapay zeka “1 kişi” şeklinde soruyu yanıtladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ