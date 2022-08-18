4 milyon metrekare ofis konuta dönüştürülecek

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Yüksek kiralara karşı yeni adım geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 milyon metrekare arz fazlası ofisin konuta dönüştürüleceğini duyurdu. Bunun 1.5 milyon metrekaresinin İstanbul'da olduğunu kaydetti.

50 BİN YENİ KONUT

Kurum, twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon m² arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan OFİS, KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLECEK! Bu, 50 BİN YENİ KONUT demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun.'' yazdı.