4 milyar 770 milyon TL'lik derbi!

Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 141 milyon Euro’luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda üçüncü sırada yer alıyor. Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 121 milyon 600 bin Euro ve dördüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 4 milyar 770 milyon TL.

Sahanın en değerlisi Mauro Icardi olacak



Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, derbide oynaması durumunda 17 milyon 500 bin Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira'nın 15 milyon Euro ve Victor Nelsson'un da 14 milyon Euro değeri bulunuyor. Beşiktaş’ta ise 14 milyon Euro ile İngiliz Deli Alli ile Hollandalı Wout Weghorst takımın en değerlileri konumunda. Siyah-beyazlılarda ayrıca Nathan Redmond'un da 11 milyon Euro piyasa değeri var.