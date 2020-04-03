Çay kültürümüz UNESCO yolunda

Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında UNESCO nezdinde gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Türkiye'deki icracı birimi Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde, Türkiye tarafından 1'i ulusal, 3'ü çok uluslu dosya olmak üzere toplam 4 unsurumuzun UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesi için başvuruda bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ulusal aday dosyası olarak 'Hüsn-i Hat: İslami Güzel Yazı Sanatı'; ortak olarak da Türkiye'nin moderatörlüklerinde Azerbaycan ile birlikte 'Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Sosyal Etkileşim Sembolü', Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile birlikte 'Nasreddin Hoca Fıkraları Anlatma Geleneği' ve Azerbaycan ile birlikte 'Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcra Sanatı' dosyalarını UNESCO'ya sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ise Bakanlık adına yaptığı açıklamada UNESCO nezdinde etkin olarak gerçekleştirilen somut olmayan kültürel mirasın korunması çalışması ile kültürel değerlerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünün artırılması çalışmalarına hız kesmeden devam edileceğini ifade etti.

Türkiye, 18 unsur ile Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesine taraf 178 ülke içerisinde listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Jamaika'nın başkenti Kingston'da bu yıl 30 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetler arası Komitesi 15. Toplantısı'nda daha önce sunulan iki unsurun daha listeye eklenmesi ve sayının 20'ye ulaşması bekleniyor. Bu dosyalar; Türkiye'nin moderatörlüklerinde İran, Azerbaycan ve Özbekistan ile birlikte ortak dosya olarak sunulan "Minyatür Sanatı" ile Kazakistan ve Kırgızistan ile sunulan 'Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala/Köçürme'.