4. kattan düşerek öldü
Konya'da 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 40 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde feci bir olay yaşandı.
Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde 7 katlı binanın 4'üncü katında oturan Nazlı Akdoğan, bilinmeyen nedenle pencereden beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nazlı Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Akdoğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Akdoğan'ın nasıl düştüğünü araştırıyor.