Yangın Beyoğlu, Gümüşsuyu Mahallesi'nde gece saat 22:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazancı yokuşunda bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken çevrede bulunanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken daire de maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre yangını gören bir vatandaş , "Kapının önündeydik bir baktık komşunun dairesinden dumanlar çıkmaya başladı. Bizim arkadaşlarla üst kata çıktık camları kırdık müdahale ettik. İçeride hiç kimse yoktu. Evde değillerdi ulaşamadık, ölen ya da yaralanan yok" dedi.

DAİRENİN ALEV ALEV YANMASI CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜNDE

Dairede çıkan yangın bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde daireden alevlerin yükseldiği görülürken itfaiye ekiplerinin de müdahalesi görülüyor. Ayrıca yangın sırasında polis ekiplerinin panik yapan vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. Yangın çıkan dairenin hemen altında bulunan bir kafe çalışanlarının da itfaiye ekiplerine yardım ettiği görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.