Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan 3 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada, 15 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 06.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi İrfaniye Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen minibüs ve ona da başka bir servis aracı çarptı.

Kazada, araçlardaki 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köprülü kavşak kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.