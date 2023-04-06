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İki ilde 4 işçi servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Sabah saatlerinde Bursa ve Çanakkale'de 4 işçi servisi kaza yaptı. Kazalarda toplam 32 işçi yaralandı

Giriş: 06.04.2023 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa ve Çanakkale'de 4 işçi servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var - Güncel haberler
DHA

Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan 3 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada, 15 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 06.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi İrfaniye Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen minibüs ve ona da başka bir servis aracı çarptı.

Kazada, araçlardaki 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köprülü kavşak kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇANAKKALE'DE DE YARALILAR VAR

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre Süleyman Demirel idaresindeki otobüs, Değirmencik köyü yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

Fren arızasından kaynaklandığı değerlendirilen kazada, sürücü Demirel ile mesailerine gitmek üzere otobüste bulunan 16 işçi yaralandı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bazıları, tedbiren Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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