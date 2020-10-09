4 ilde "usulsüz sağlık raporu" düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi - İSTANBUL

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik”, “askerlikten kurtulmak için hile yapmak”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak” suçlarına yönelik yaptığı çalışmalarda, para karşılığı raporlarda usulsüzlük yapan şüphelileri tespit etti.Yaklaşık bir yıl teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, sahte ve usulsüz yollarla engelli sağlık kurulu raporu ve askerliğe elverişsizlik raporu düzenlenmesine yönelik İstanbul merkezli Konya, Sivas ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda, kamuyu 735 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen 44 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Bu arada, bazı kişilerin aldıkları sağlık raporlarını kaymakamlık yardımlarında ve erken emeklilik için kullandığı öğrenildi.