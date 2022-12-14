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Ordu merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı

Ordu merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlının adresinde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 tüfek ve 45 fişek ele geçirildi. Firari 5 şüpheli aranıyor

Giriş: 14.12.2022 - 13:48 | Güncelleme: ABONE OL
4 ilde suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı
AA

Ordu merkezli 4 ilde suç örgütü yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 25 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ünye ilçesinde iş insanlarını tehdit ederek "haraç toplama", "ihaleye fesat karıştırma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "tehdit", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ordu merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep ve Balıkesir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 tüfek ve 45 fişek ele geçirildi.

DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINAN 29 KİŞİDEN 9'U TUTUKLANDI

Öte yandan aynı operasyon kapsamında, önceki tarihlerde 29 şüphelinin yakaladığı, bu kişilerden 9'unun tutuklandığı, 9'u hakkında adli kontrol, 11'i hakkında tedbir kararı uygulandığı hatırlatılan açıklamada, firari 5 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Bu şahıslara yönelik aramalarda ise 1 M-16 tüfek, 5 tabanca, 154 değişik ebatlarda fişek, 3 M-16 tüfek şarjörü, 1 kalaşnikof tüfek şarjörü ile 7 tabanca şarjörü ele geçirildiği kaydedildi.

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