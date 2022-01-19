4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 58 gözaltı

AA

Aydın merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 58 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Söke ilçesinde faaliyette olan bazı fabrikalarda zeytinyağı sıkımında üreticiye bildirilen rakam ile faturaya yansıyan rakam arasında fark olduğu ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

58 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekipler, Aydın merkezli Antalya, İzmir ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. AA'nın haberine göre; operasyonda aralarında Söke Ticaret Borsası Başkanı N.S'nin de bulunduğu 58 kişi gözaltına alındı.