2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 4. haftadan nefesleri kesti. İşte oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor

Fatih Karagümrük 4-0 Adana Demirspor

Konyaspor 3-1 Altay

Kayserispor 2-0 Kasımpaşa



Göztepe 2-1 Başakşehir FK

Fenerbahçe 1-1 Sivasspor

Çaykur Rizespor 0-2 Hatayspor

Trabzonspor 2-2 Galatasaray

Gaziantep FK 2-0 Antalyaspor

Alanyaspor 1-0 Giresunspor

SÜPER LİG 4. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ

17.09.2021 20:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

17.09.2021 20:00 ALTAY - GÖZTEPE A.Ş.

18.09.2021 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

18.09.2021 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

18.09.2021 19:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

18.09.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

19.09.2021 13:30 GZT GİRESUNSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

19.09.2021 16:00 GALATASARAY A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

19.09.2021 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FENERBAHÇE A.Ş.

19.09.2021 19:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR