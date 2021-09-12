2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 4. haftadan nefesleri kesti. İşte oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor

Fatih Karagümrük 4-0 Adana Demirspor

Konyaspor 3-1 Altay

Kayserispor 2-0 Kasımpaşa



Göztepe 2-1Başakşehir FK

Fenerbahçe 1-1 Sivasspor

Çaykur Rizespor 0-2 Hatayspor

Trabzonspor2-2Galatasaray

13 / 09 - Gaziantep FK-Antalyaspor

13 / 09 - Alanyaspor-Giresunspor

SÜPER LİG 4. HAFTA PUAN DURUMU