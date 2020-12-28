Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kısıtlamalar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. Peki 4 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte yılbaşı yasağı ile ilgili bilgiler...

YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.