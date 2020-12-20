Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine Toplantısı'nın ardından yılbaşında uygulanacak yasağa ilişkin ayrıntıları paylaştı. Peki Yılbaşında 4 gün kısıtlama olacak mı? İşte cumhurbaşkanı yılbaşı yasağı açıklaması

YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.