Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde uygulanacak? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23-24-25-26 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söylemişti. Peki 4 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar ve uygulanacak kurallar nelerdir? İşte detayları...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Mayıs Cumartesi, 24 - 25 ve 26 Mayıs Salı tarihlerinde yani Ramazan Bayramı boyunca toplamda 4 gün olmak üzere sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacağını açıklamıştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZNİ

Erdoğan ayrıca, "Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabilecekler” diye konuştu.

MARKETLER HANGİ GÜN AÇIK OLACAK?

4 günlük kısıtlama öncesi 21 ve 22 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00'e kadar faaliyetlerine devam etti. Genelgeye göre, 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebildi.

Kısıtlamanın olduğu günler, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler ve tatlıcılar açık olacak. Kısıtlamanın olduğu pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.