4 gündür kayıptı, cansız bedeni bulundu

Mersin'de, 4 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni bulundu.

Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi 2715 Sokak'taki evinden 4 gün önce 'Gezmeye gidiyorum' diyerek bisikletiyle ayrılan 2 çocuk babası Mustafa Öksüz (53), geri dönmedi.

Öksüz'ün ailesi, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Öksüz'ün bugün öğleden sonra Akdeniz ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından sulama kanalında cesedi bulundu.

Mustafa Öksüz'ün cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.